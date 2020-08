Hinweise erbeten Unbekannte versuchen, gewaltsam in Gaststätte in Straubing einzubrechen

In der Nacht zum Sonntag, 2. August, zwischen 1.30 Uhr und 6 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Gaststätte in der Heerstraße in Straubing einzubrechen.