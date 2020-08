Verkehrsunfall Kradfahrer prallt gegen Pkw und verletzt sich mittelschwer

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Am Samstag, 1. August, gegen 16 Uhr , befuhr ein Motorradfahrer die Staatsstraße 2147 in Hunderdorf von Steinburg in Richtung Mitterfels. Kurz vor Beginn des dortigen Waldstückes bei Riglberg kam er in der dortigen Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw.