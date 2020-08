Ärger in Straubing Faustschlag auf die Nase

Am Sonntag, 2. August, gegen 4.50 Uhr, gerieten zwei Männer in der Rosengasse in Straubing in Streit, wobei einer der beiden seinem 21-jährigen Kontrahenten einen Faustschlag an die Nase versetzte.