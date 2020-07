Ladendiebstahl 57-Jährige klaut Lebensmittel und wird dabei beobachtet

Am Dienstag, 28. Juli, gegen 20 Uhr, verließ eine 57-jährige Frau mit unbezahlten Lebensmitteln im Wert von rund 10 Euro einen Discounter in der Aschaer Straße in Mitterfels.