3.000 Euro Schaden Motorradfahrerin wird bei Sturz leicht verletzt

Am Mittwoch, 29. Juli, stürzte eine Motorradfahrerin alleinbeteiligt auf der Staatsstraße 2142 bei AIterhofen und verletzte sich hierbei leicht

Aiterhofen. Gegen 13.50 Uhr befuhr eine 47-jährige Motorradfahrerin die Staatsstraße 2142 von Aiterhofen kommend in Richtung Straubing. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte die 47-Jährige alleinbeteiligt mit ihrem Motorrad und kam im Straßengraben zum Liegen. Die Motorradfahrerin wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad beträgt circa 3.000 Euro.