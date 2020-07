Graues Pedelec Polizei Straubing sucht Eigentümer eines Fundfahrrads

Foto: PI Straubing

Am Montag, 27. Juli, gegen 20 Uhr, wurde durch einen Passanten ein unversperrtes Fahrrad am Oberen-Thor-Platz in Straubing aufgefunden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein graues Pedelec der Marke Pegasus, Typ Solero. Das Fahrrad wurde sichergestellt und wird bei der Polizeiinspektion Straubing verwahrt.