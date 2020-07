Führerschein sichergestellt Erheblich alkoholisierter Pkw-Fahrer muss sein Auto stehen lassen

Foto: 123rf.com

Am Montag, 27. Juli, gegen 20.55 Uhr, geriet ein 39-jähriger Bogener mit seinem Pkw in der Bahnhofstraße in Bogen in eine Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest bestätigte bei dem Mann eine erhebliche Alkoholisierung.