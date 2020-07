Zeugen gesucht 500 Liter Diesel aus einem Lkw-Tank abgezapft

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23. auf 24. Juli, wurden aus einem Lkw-Tank rund 500 Liter Diesel abgezapft.

Aiterhofen. Zwischen 21 und 4.30 Uhr stellte ein polnischer Lkw-Fahrer sein Lkw-Gespann an einem Rastplatz an der Bundesstraße B8 bei AIterhofen ab, um dort zu nächtigen. Als der Fahrer weiterfahren wollte, bemerkte er, dass rund 500 Liter Diesel abgezapft wurden. Der unbekannte Täter brach hierzu das Schloss des Tankdeckels auf, wodurch zusätzlich Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstand.

Wer konnte im genannten Tatzeitraum im Bereich der B8 ein verdächtiges Fahrzeug beobachten? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 erbeten.