Unfall 70-jähriger Motorradfahrer schleudert in Acker und wird leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 23. Juli, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger mit seiner Yamaha die Kreisstraße SR1 von Radldorf in Richtung Rinkam in Atting. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und schleuderte mit seinem Motorrad in einen angrenzend Acker.