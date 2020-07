Geschädigter beobachtet ihn Geldbeuteldieb in Straubing auf frischer Tat ertappt

Am Mittwoch, 22. Juli, gegen 13.15 Uhr, tätigte ein Postzusteller eine Zustellung in der Rosengasse in Straubing und ließ hierbei die Fahrertür seines Transporters offen stehen. Ein 50-jähriger Mann nutzte diese Gelegenheit und entwendete die in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse des Postzustellers.