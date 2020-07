Polizei bittet um Hinweise Einbruch in Gaststätte in Straubing – Täter entwenden Bargeld

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Im Zeitraum von Dienstag, 21. Juli, 23 Uhr, bis Mittwoch, 22. Juli, 5.30 Uhr, drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in eine Gaststätte in der Heerstraße in Straubing ein.