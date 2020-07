Polizei bittet um Hinweise Unbekannte beschädigen „Tempo-30“-Verkehrszeichen in Bogen

Foto: Ursula Hildebrand

In den letzten zwei Wochen wurde in Bogen das Standrohr zum Verkehrszeichen „Beginn einer Tempo 30km/h-Zone“ von unbekannten Tätern zweimal abgebrochen und auf das Gelände der Jugendverkehrsschule in der Georg-Kerschensteiner-Straße 2 geworfen.