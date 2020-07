Die Polizei sucht Zeugen Porsche auf dem Parkplatz eines Baumarktes verkratzt – 10.000 Euro Schaden

Am Dienstag, 21. Juli, wurde ein schwarzer Porsche entlang der Fahrerseite durch einen Unbekannten zerkratzt.

Straubing. In der Zeit von 15 bis 16 Uhr wurde ein geparkter schwarzer Porsche Panamera durch einen oder mehrere Unbekannte mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Porsche parkte auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Geiselhöringer Straße und weißt nun Kratzer über die gesamte Fahrerseite auf. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro verursacht.

Die Polizei Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte im besagten Tatzeitraum im Bereich Geiselhöringer Straße verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen?

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 erbeten.