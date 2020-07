Eigentümer gesucht Polizei findet Mountainbike bei Kontrolle einer Gruppe Jugendlicher

Foto: PI Straubing

Am Montag, 20. Juli, wurde ein Gruppe Jugendlicher am Kinseherberg in Straubing einer Personenkontrolle unterzogen. Unmittelbar neben ihnen befand sich ein blaues Mountainbike am Boden. Der Besitzer des Rades konnte nicht ermittelt werden. Das blaue Cube-Mountainbike wurde sichergestellt und wird bei der Polizeiinspektion Straubing verwahrt.