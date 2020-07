In der Tankstelle Mann trägt keinen Mundschutz und führt Betäubungsmittel sowie ein gestohlenes Fahrrad mit sich

Foto: PI Straubing

Am Montag, 20. Juli, gegen 21.20 Uhr, betrat ein 27-jähriger Mann ohne den erforderlichen Mundnasenschutz eine Tankstelle am Stadtgraben in Straubing. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurde bei ihm eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Des Weiteren konnte er keinen Eigentumsnachweis über das mitgeführte Fahrrad erbringen.