Auto übersieht Roller 66-jähriger Rollerfahrer wird schwer verletzt

Am Montag, 20. Juli, befuhr ein 34-jähriger Autofahrer die Ittlinger Straße in Straubing stadtauswärts. An der Einmündung zur Beuthener Straße bog der 34-jährige Mann nach links ab und übersah hierbei einen 66-jährigen Rollerfahrer, der die Ittlinger Straße stadteinwärts befuhr.