9.000 Euro Schaden Autofahrerin gerät wegen Sonneneinstrahlung in den Gegenverkehr

Am Sonntag, 19. Juli, gegen 19.10 Uhr, befuhr eine 65-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW die Staatsstraße 2141 von Straubing kommend in Richtung Feldkirchen. Kurz vor dem Kreisverkehr wurde die 65-jährige Frau durch die Sonne geblendet und geriet dadurch auf die Gegenfahrspur, die gerade ein 27-jähriger Mann mit einem Opel in Richtung Straubing befuhr.