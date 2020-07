Polizei bittet um Hinweise 270 Euro aus Kleintransporter am Pendlerparkplatz geklaut

Im Zeitraum von Samstag, 18. Juli, 22.40 Uhr, bis Sonntag, 19. Juli, 5.30 Uhr, wurde aus einem abgestellten weißen VW-Transporter in Straubing Bargeld entwendet. Der Transporter stand am Pendlerparkplatz am Bahnhofplatz. Durch einen oder mehrere Unbekannte wurde aus einem Rucksack und einer Geldbörse, die sich im Fahrzeug befanden, insgesamt 270 Euro entwendet.