Unfall Pkw will auf Staatsstraße wenden und übersieht Motorrad – Motorradfahrer schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 19. Juli, gegen 19.35 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Staatsstraße von Neukirchen in Richtung Steinburg. Bei der Bushaltestelle in Stippich fuhr er rechts ran, um dann auf der Staatsstraße zu wenden, da er sich verfahren hatte.