Hinweise erbeten Dieb klaut Handy aus einem Einkaufswagen

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 14. Juli, gegen 16 Uhr, legte eine Frau ihr Smartphone in den Einkaufswagen. Als sie den Supermarkt in der Hebbelstraße in Straubing verließ, vergaß sie, ihr Handy wieder aus dem Einkaufswagen zu nehmen. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, war der Einkaufswagen jedoch leer. Ein Unbekannter hat das Mobiltelefon offensichtlich entwendet.