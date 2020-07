Fahndung erfolgreich 42-Jähriger tankt und zahlt dann nicht

Am Dienstag, 14. Juli, gegen 8 Uhr, tankte ein 42-Jähriger seinen Mercedes im Stadtgraben in Straubing. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne den geforderten Betrag in Höhe von 40 Euro zu begleichen.