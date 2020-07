Unfallflucht in Straubing Vorfahrt missachtet, Unfall gebaut, abgehauen

Am Montag, 13. Juli, gegen 17.50 Uhr, befuhr eine 81-Jährige mit ihrem Auto den Hermann-Stiefvater-Ring in Straubing stadteinwärts in Richtung Geiselhöringer Straße. Zur selben Zeit befuhr ein bislang Unbekannter mit einem grauen Mercedes die Riemenschneiderstraße und wollte in den Hermann-Stiefvater-Ring einbiegen, als es zum Unfall kam.