Unfall 22-Jähriger setzt seinen BMW gegen die Kirchenmauer in Leiblfing

Am Samstag, 11. Juli, gegen 5.40 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis mit seinem BMW die Straubinger Straße in Leiblfing. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Kirchenmauer.

Leiblfing. Dabei wurde er schwer verletzt und musste ins Klinikum nach Straubing eingeliefert werden. Dort wurde eine Blutentnahme beim Fahrer durchgeführt. Der 21-jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von circa 30.000 Euro, an der Kirchenmauer ein geschätzter Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro.