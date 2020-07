Die Polizei ermittelt Deko im Wert von 150 Euro von einer Terrasse geklaut

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstagvormittag, 9. Juli, wurden in der Aumerhöhe in Stallwang von einer Terrasse mehrere Dekorationsgegenstände von einem bislang unbekannten Täter entwendet.