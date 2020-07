Rücksicht Stadt und Polizei weisen auf Regelungen fürs Feiern in den Straubinger Grünanlagen hin

Foto: Ihor Pukhnatyy/123rf.com

In den letzten Tagen sind bei Stadt und Polizei mehrere Hinweise auf in Gruppen feiernde Personen in öffentlichen Grünanlagen, insbesondere an der Donau, eingegangen.