Hinweise erbeten Dieb klaut Bauchtasche samt iPhone

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 8. Juli, gegen 19.50 Uhr, wurde durch einen oder mehrere Unbekannte eine Bauchtausche auf einem Parkplatz in der Roseggerstraße in Straubing entwendet. Die Bauchtausche hing an einem abgestellten Fahrrad, wobei sich der Geschädigte auf dem Parkplatz aufhielt und sein Fahrrad nur für einen kurzen Augenblick aus den Augen ließ.