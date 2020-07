Polizisten beleidigt Aggressive Jugendliche mischen sich unter friedliche Schulabgänger

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 7. Juli, wurden in den Abendstunden mehrere Jugendliche am Donauufer am Dammweg in Straubing festgestellt. Da die Mindestabstände unter den Jugendlichen nicht mehr eingehalten werden konnten, wurde allen Anwesenden ein Platzverweis ausgesprochen.