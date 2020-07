Hinweise erbeten Versperrtes Pedelec im Wert von 2.700 Euro wird geklaut

Am Montag, 6. Juli, wurde in der Zeit zwischen 8.30 Uhr bis 17.20 Uhr durch einen oder mehrere Unbekannte ein versperrtes Fahrrad an einem Fahrradabstellplatz in der Fraunhoferstraße in Straubing entwendet.