Anzeige erstattet Tankstellenangestellte hält sich nicht an Maskenpflicht

Am Montag, 6. Juli, gegen 21 Uhr, wurde durch Kunden einer Tankstelle in Obersunzing in Leiblfing mitgeteilt, dass die Angestellte der Tankstelle gegen die Maskenpflicht verstößt. Die 50-jährige Angestellte wurde durch die Kunden auf die Maskenpflicht angesprochen, jedoch ignorierte sie dies.