Ende September 2019 wurde in Straubing ein Auto aufgebrochen und der Wagen geplündert. Jetzt hat eine DNA-Spur zum mutmaßlichen Täter geführt.

Straubing. In der Nacht von 24. September auf den 25. September 2019 wurde die Fensterscheibe eines VW Polo in der Wittelsbacherstraße eingeschlagen und daraus Bargeld entwendet. Der Vorgang wurde von der Straubinger Polizei bislang gegen Unbekannt geführt, jedoch konnte nun eine gesicherte DNA-Spur am Handschuhfach des VW Polo einem 34-jährigen Mann zugeordnet werden.

Die Ermittlungen werden dahingehend weitergeführt und der Staatsanwaltschaft vorgelegt.