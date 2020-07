60.000 Euro Schaden Betrunkener verursacht schadensträchtigen Verkehrsunfall

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Samstag, 27. Juni, gegen 19.40 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer die Amselfinger Straße in Aiterhofen und verlor auf Grund erheblichem Alkoholkonsums in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.