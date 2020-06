Schwerpunktkontrollen Polizei nimmt Tuner ins Visier

Am 26. Juni zwischen 19.30 Uhr und 2 Uhr wurden durch die Polizei Straubing in Zusammenarbeit mit der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Niederbayern eine Schwerpunktkontrolle „Tuner“ in Straubing durchgeführt.