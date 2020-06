Polizei bittet um Hinweise Unbekannte durchwühlen Kellerabteil in Straubing

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Dienstag, 23. Juni, 20 Uhr, bis Mittwoch, 24. Juni, 21 Uhr, wurde durch einen oder mehrere Unbekannte die Holztür eines Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus am Ludwig-Scherl-Ring in Straubing aufgebrochen.