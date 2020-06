18.000 Euro Schaden Kradfahrer prallt in entgegenkommenden Ford – zwei Verletzte

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwochabend, 24. Juni, ereignete sich auf der Staatsstraße bei Hötzelsdorf in Wiesenfelden ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. In einer Rechtskurve kam ein 20-jähriger Kradfahrer mit seiner Kawasaki auf die Gegenfahrbahn und prallte beinahe frontal in einen entgegenkommenden Ford Kuga.