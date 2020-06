Die Polizei ermittelt Kellerabteil aufgebrochen, Fahrräder geklaut

In der Zeit vom 15. bis zum 23. Juni wurde ein Kellerabteil aufgebrochen und daraus zwei Fahrräder entwendet.

Straubing. Im Zeitraum von 15. Juni, 12 Uhr, bis 23. Juni, 18.25 Uhr, wurde durch einen oder mehrere Unbekannte ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Gabelsberger Straße aufgebrochen und daraus zwei Fahrräder entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein graues Cube-Damenrad und um ein weißes KTM-Mountainbike. Das Vorhängeschloss am Kellerabteil wurde ebenfalls entwendet. Der Wert des erlangten Diebesguts beträgt circa 1.100 Euro.

Die Polizei Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte genannten Tatzeitraum im Bereich Gabelsberger Straße verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen?

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 erbeten.