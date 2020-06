Die Polizei sucht Zeugen Hinterreifen an zwei Autos zerstochen

In der Zeit vom 21. auf den 22. Juni wurden an zwei Autos die Hinterreifen zerstochen

Straubing. Im Zeitraum von 21. Juni, 18 Uhr, bis 22. Juni, 19.30 Uhr, wurde an zwei Autos jeweils der rechte Hinterreifen durch einen oder mehrere Unbekannte zerstochen. Der VW Polo und Nissan Micra parkten in der Thalmaierstraße vor einem Wohnhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 170 Euro.

Die Polizei Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte im genannten Tatzeitraum im Bereich Thalmaierstraße verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen?

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 erbeten.