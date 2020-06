Kontrolle Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer geht der Polizei ins Netz

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 21. Juni, gegen 1.05 Uhr, wurde ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer am Schanzlweg in Straubing einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.