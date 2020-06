Obduktion Kinder wurden erstickt – Vater weiter in U-Haft – Ermittlungen zum Tatablauf dauern an

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 14. auf 15. Juni, wurden von der Polizei zwei tote Kinder in einer Wohnung in Schwarzach aufgefunden. Die Ermittlungen zum konkreten Tatablauf dauern an.