Anzeige erstellt Polizei kontrolliert Gruppe Jugendlicher und findet bei einem 23-Jährigen Drogen

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Montag, 15. Juni, gegen 20.30 Uhr, teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei mit, dass sich mehrere Jugendliche in Kößnach in Kirchroth auf einem Feldweg treffen. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle wurde bei einem 23-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.