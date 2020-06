Musik zu laut Polizeibeamte wollen Ruhe wieder herstellen und werden beleidigt

Am Dienstag, 16. Juni, gegen 3.50 Uhr, wurde der Polizei eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Planck-Straße in Straubing mitgeteilt. Als die Beamten die Ruhe wieder herstellen wollten, wurden sie von dem 24-jährigen Verursacher beleidigt.