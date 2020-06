Zeugen gesucht Diebstahl aus unversperrtem VW in Straubing

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 14. auf 15. Juni, wurde durch einen oder mehrere Unbekannte in der Straße „Grüner Weg“ in Straubing ein unversperrter VW geöffnet. Der oder die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug insgesamt 15 Euro.