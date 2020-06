Hinweise erbeten Pkw fährt in der Kurve zu weit links – Motorradfahrer erschrickt und stürzt

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Am Samstag, 13. Juni, gegen 14.20 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Landkreisbewohner in Sankt Englmar mit seinem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße zwischen Maibrunn und Grün. In einer Linkskurve kam ihm ein Pkw entgegen, der zu weit links fuhr. Dadurch erschrak der Motorradfahrer und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.