Hinweise erbeten Sieben Kellerabteile in Straubing aufgebrochen und durchwühlt

Foto: 123rf.com

In der Zeit zwischen Donnerstag, 4. Juni, 6 Uhr, und Mittwoch, 10. Juni, 19 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in insgesamt sieben Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Eichendorffstraße 7c in Straubing ein.