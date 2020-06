Weiterfahrt untersagt 55-Jähriger alkoholisiert am Steuer erwischt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 11. Juni, gegen 22.15 Uhr, wurde bei einer Verkehrskontrolle am Stadtgraben in Straubing bei einem 55-jährigen Straubinger deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillige durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im Straftatenbereich.