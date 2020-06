Werkzeug geklaut Polizei Straubing bittet um Zeugenhinweise – Einbruch in Gartenhäuser

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Sonntag, 7. Juni, 15.30 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 9.30 Uhr, wurde durch einen oder mehrere Unbekannte in zwei Gartenhäuser der Kleingartenanlage in der Chamer Straße in Straubing eingebrochen.