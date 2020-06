Geschwindigkeitsmessung Verkehrspolizei erteilt mehrere Verwarnungen und Anzeigen

Die Verkehrspolizei Deggendorf führte am Freitag, 5. Juni, und am Sonntag, 7. Juni, Geschwindigkeitsmessungen im Landkreis Straubing-Bogen durch.

Landkreis Straubing-Bogen. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf führten am Freitag in der Zeit von 7 Uhr bis 8.30 Uhr in Schwarzach in der Deggendorfer Straße eine Messung durch. Dabei wurde lediglich ein Verstoß im Verwarnungsbereich festgestellt.

Weiterhin wurde am Freitag in der Zeit von 9.15 Uhr bis 12.30 Uhr auf der Kreisstraße SR29 bei Bogen gemessen. Hier wurden drei Verstöße festgestellt, die allesamt im Verwarnungsbereich lagen. Bei erlaubten 50 km/h war der Schnellste mit 71 km/h unterwegs.

Am Freitag wurde dann nochmals in der Zeit von 21.45 Uhr bis 1.30 Uhr gemessen. Auf der Bundesstraße B20 bei Stallwang kam es dabei zu insgesamt 22 Beanstandungen, darunter 16 Verwarnungen und sechs Anzeigen. Bei erlaubten 100 km/h war der Schnellste mit 147 km/h unterwegs.

Am Sonntag wurde dann in der Zeit von 6.30 Uhr bis 12 Uhr auf der Bundesstraße B20 bei Ascha gemessen. Hierbei wurden insgesamt 64 Fahrzeugführer beanstandet, davon 49 verwarnt und 15 angezeigt. Bei erlaubten 100 km/h war der Schnellste mit 159 km/h unterwegs.