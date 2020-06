Die Polizei ermittelt Geldbeutel aus einem Spind geklaut

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 6. Juni, gegen 16.40 Uhr, fiel in einem Geschäft am Ludwigsplatz in Straubing eine unbekannte männliche Person auf, die sich in einem Bereich aufhielt, der eigentlich nur den Mitarbeitern vorbehalten ist.