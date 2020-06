Die Polizei ermittelt Verkehrsteilnehmer gefährdet – 27-Jähriger ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmittel n unterwegs

Am Mittwoch, 3. Juni, fuhr ein Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmittel und ohne gültige Fahrerlaubnis in rücksichtloser Fahrweise durch die Stadt Straubing.

Straubing. Gegen 17.30 Uhr wurden mehrere Verkehrsteilnehmer durch einen 27-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße gefährdet. An der Kreuzung Stadtgraben/Bahnhofstraße stand der Opel-Fahrer an der roten Ampel hinter einem wartenden Auto und ließ während der Rotphase immer wieder die Reifen seines Autos durchdrehen. Anschließend überholte der 27-jährige Mann beim Rechtsabbiegen in die Bahnhofstraße den vor ihm fahrenden Pkw, welcher aufgrund überquerender Radfahrer warten musste. Hierbei wurden die Insassen des Pkw durch den 27-jährigen Mann mittels Zeigen des Mittelfingers beleidigt. Beim Rechtsabbiegen kam es außerdem zu einer Gefährdung eines Fahrradfahrers und anschließend in der Bahnhofstraße zu einer Gefährdung eines Fußgängers. Der 27-Jährige wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum Straubing, da seitens des 27-Jährigen der Konsum von Betäubungsmittel geäußert wurde. Da der Mann keinen Führerschein besitzt, erwartet diesen nun neben Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Beleidigung, auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.