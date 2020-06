Hinweise erbeten Unbekannter fährt gegen Garagentor und haut ab

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Freitag, 29. Mai, 12 Uhr, bis Montag, 1. Juni, 10 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen ein Garagentor in der Herzog-Ludwig-Straße 3 in Bogen.