Unfall Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 2. Juni, gegen 9.20 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Auto die Karl-Bickleder-Straße im Straubinger Ortsteil Alburg. An der Einmündung zur Straße beim Römerschatz wollte der Autofahrer nach rechts abbiegen und übersah hierbei eine 28-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg die Karl-Bickleder-Straße in gleiche Richtung befuhr.